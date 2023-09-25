Напоминает бегающую без головы курицу, – ВМС о влиянии потери командующего на Черноморский флот

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Во время атаки погиб командующий Виктор Соколов.

Собственно, в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, как ликвидация Соколова повлияет на Черноморский флот. Он обратил внимание на ракетную атаку, которую враг совершил в ночь на 25 сентября.

Читайте также Не только психологический эффект: чего удалось добиться уничтожением штаба Черноморского флота

Главная часть Черноморского флота – недееспособна

Прежде всего, он отметил, что не Путин руководит флотом. Собственно, за этот процесс отвечают адмиралы, знающие, в каком состоянии их силы, средства, личный состав, как правильно ими управлять, как их расставить. Они также могут не доносить определенную информацию до кремлевского диктатора.

И именно в этот момент флот теряет человека, фактически всем процессом управляющего. Плетенчук подчеркнул, что флот – достаточно крупная группировка. Следовательно, необходимо немало менеджеров, которые этими процессами руководили бы и заботились о них. Чтобы все они работали слаженно, как единый механизм.

Поэтому спикер предложил представить, что основная часть механизма нетрудоспособна. В то же время вспомнил ночную атаку по Одесщине. По его словам, враг бил по инерции.

Но, как я уже не раз сегодня говорил, это напоминает ту самую курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то еще делает, но она уже мертва. Поэтому по состоянию на данный момент, конечно, у них будут проблемы с управляемостью войсками,

– отметил он.

В то же время он добавил, что мы впоследствии узнаем, присутствовало ли в здании штаба флота все командование. Вместе с тем следует понимать, что верхушка работает вместе. Речь идет о начальнике штаба, а также о ком-то из заместителей.

Что известно о ликвидированном Викторе Соколове