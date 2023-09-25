Напоминает бегающую без головы курицу, – ВМС о влиянии потери командующего на Черноморский флот
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Во время атаки погиб командующий Виктор Соколов.
Собственно, в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, как ликвидация Соколова повлияет на Черноморский флот. Он обратил внимание на ракетную атаку, которую враг совершил в ночь на 25 сентября.
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Главная часть Черноморского флота – недееспособна
Прежде всего, он отметил, что не Путин руководит флотом. Собственно, за этот процесс отвечают адмиралы, знающие, в каком состоянии их силы, средства, личный состав, как правильно ими управлять, как их расставить. Они также могут не доносить определенную информацию до кремлевского диктатора.
И именно в этот момент флот теряет человека, фактически всем процессом управляющего. Плетенчук подчеркнул, что флот – достаточно крупная группировка. Следовательно, необходимо немало менеджеров, которые этими процессами руководили бы и заботились о них. Чтобы все они работали слаженно, как единый механизм.
Поэтому спикер предложил представить, что основная часть механизма нетрудоспособна. В то же время вспомнил ночную атаку по Одесщине. По его словам, враг бил по инерции.
Но, как я уже не раз сегодня говорил, это напоминает ту самую курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то еще делает, но она уже мертва. Поэтому по состоянию на данный момент, конечно, у них будут проблемы с управляемостью войсками,
– отметил он.
В то же время он добавил, что мы впоследствии узнаем, присутствовало ли в здании штаба флота все командование. Вместе с тем следует понимать, что верхушка работает вместе. Речь идет о начальнике штаба, а также о ком-то из заместителей.
Что известно о ликвидированном Викторе Соколове
- Начнем с того, что командующий Черноморским флотом – первый российский адмирал и наиболее высокопоставленный командующий, из числа ликвидированных за время полномасштабного вторжения.
- Согласно данным следствия, Соколов лично отдавал приказы регулярно запускать "Калибры" по энергетической инфраструктуре Украины. В СБУ отмечают, что по состоянию на май 2023 года от рук адмирала погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, а еще 40 – получили ранения.
- 25 сентября Силы специальных операций отметили, что в результате успешной отработки в Севастополе удалось ликвидировать 34 офицера. Среди них и был тот же Виктор Соколов.