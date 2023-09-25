Власне, в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, як ліквідація Соколова вплине на Чорноморський флот. Він звернув увагу на ракетну атаку, яку ворог здійснив у ніч проти 25 вересня.

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Головна частина Чорноморського флоту – недієздатна

Передовсім він зазначив, що не Путін керує флотом. Власне, за цей процес відповідають адмірали, котрі знають, в якому стані їхні сили, засоби, особовий склад, як правильно ними керувати, як їх розставити. Вони також можуть не доносити певну інформацію до кремлівського диктатора.

І саме в цей момент флот втрачає людину, яка фактично всім процесом керує. Плетенчук підкреслив, що флот – досить велике угруповання. Отже, необхідно чимало менеджерів, які б цими процесами керували й опікувалися ними. Щоб усі вони працювали злагоджено, як єдиний механізм.

Тож речник запропонував уявити, що головна частина механізму непрацездатна. Водночас пригадав нічну атаку по Одещині. За його словами, ворог бив по інерції.

Але, як я вже неодноразово сьогодні казав, це нагадує ту саму курку, яка бігає без голови. Вона бігає, щось ще робить, але вже мертва. Тому станом на зараз, звісно, вони будуть мати проблеми з керованістю військами,

– зазначив він.

Водночас він додав, що ми згодом дізнаємося, чи було присутнє у будівлі штабу флоту все командування. Разом з тим слід розуміти, що верхівка працює разом. Мовиться про начальника штабу, а також когось із заступників.

Що відомо про ліквідованого Віктора Соколова