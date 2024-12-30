Не только близкое окружение: кто может ликвидировать Путина

Приближенные люди к Владимиру Путину грезят беззаботной жизнью, которая была до войны. Они действительно могут готовить дворцовый переворот, но им потребуется помощь.

Окружение диктатора должно заручиться поддержкой хотя бы части охранников при спальне главы Кремля. Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что Россия уже начинает разваливаться из-за нестабильности экономики, а Путин прекращать войну точно не будет.

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Кто может ликвидировать Путина

По словам российской оппозиционерки, окружение Путина давно уже мечтает о беззаботной жизни, которая была до начала войны против Украины.

Вопрос заключается в том, смогут ли приближенные к российскому диктатору люди подкупить часть федеральной службы охраны.

Чтобы и эти могли зайти, и сами (охрана – 24 Канал) зашли. Потом Путин удивительно бы спал и не проснулся. Упала бы на него подушка, которую бы он не смог убрать с лица. Именно сценарий дворцового поворота самый реальный,

– подчеркнула Курносова.

Российская оппозиционерка заметила, что пока трудно сказать, когда это может произойти, любые предсказания могут стать ложными.

Интересно! Президент "Ассамблеи народов Кавказа", государственный и общественный деятель независимой Чечни Руслан Кутаев высказал мнение о том, что ФСБ уже создает постпутинскую Россию и власть, поскольку понимает, что Россия проиграла Украине.

Единственное, что остается известным – факт, что Путин хочет вести войну бесконечно, что должно понимать его ближайшее окружение. Именно поэтому в их интересах ликвидировать российского диктатора, ведь его люди даже на 5% сейчас не будут иметь такой жизни, как раньше.

Ликвидация Путина для России – это единственный способ хотя бы не ухудшить экономическую ситуацию. Чем дальше, тем будет только хуже. Экономика России падает, военная сфера забирает на себя все больше и больше,

– отметила она.

Напомним, что Путин, похоже, панически начал бояться за свою жизнь, ведь недавно подписал полсотни законов, для примера, по борьбе с "экстремизмом" из Украины и усиление наказания за мятеж в Россииї.