Новые данные обнародовали утром 9 июня в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что эти цифры – лишь приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме Западная артиллерия уже приносит пользу Украине, – Ким

Потери врага в технике