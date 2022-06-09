Новые данные обнародовали утром 9 июня в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что эти цифры – лишь приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме Западная артиллерия уже приносит пользу Украине, – Ким

Потери врага в технике

  • танков – 1 398 (+5),
  • боевых бронированных машин – 3 438 (+9),
  • артиллерийских систем – 711 (+8),
  • РСЗО – 213 (+0),
  • средств ПВО – 96 (+0),
  • самолетов – 212 (+0),
  • вертолетов – 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей/катеров – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),
  • специальной техники – 53 (+0).