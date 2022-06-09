Новые данные обнародовали утром 9 июня в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что эти цифры – лишь приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери врага в технике
- танков – 1 398 (+5),
- боевых бронированных машин – 3 438 (+9),
- артиллерийских систем – 711 (+8),
- РСЗО – 213 (+0),
- средств ПВО – 96 (+0),
- самолетов – 212 (+0),
- вертолетов – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей/катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 421 (+15),
- специальной техники – 53 (+0).