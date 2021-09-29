Ликвидировать российское: украинская оборонка ищет аналоги 3 тысячам товаров
Источник:Укроборонпром
Президент Владимир Зеленский 20 августа 2021 года утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса. Согласно ей, необходимо полностью ликвидировать зависимости от поставки материалов из России.
Отказаться нужно и от комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий. Укроборонпром определил товары, требующие замены.
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Как уменьшилась зависимость от товаров из России
Директор по закупкам Укроборонпрома Роман Аврамов рассказал, что в 2014 году зависимость предприятий от российского производителя составила более 12 тысяч номенклатур различных видов продукции.
Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей заменили примерно 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020 году – еще 1,5 тысячи,
– рассказал Аврамов.
Какие товары нужно заменить
Сейчас список товаров составляет 3 тысячи единиц. Он постоянно обновляется. В целом говорится о замене таких групп товаров:
- микро- и радиоэлектроника;
- спецсплавы и специальные материалы;
- подшипники;
- электроприборы;
- контрольно-измерительные приборы и другие компоненты.
Импортозамещение в Укроборонпроме: что известно
- У Укроборонпрома есть ответственные за импортозамещение. Однако поставщики могут предлагать продукцию, которая является аналогом российской. Для этого нужно заполнить анкету на сайте концерна.
- Такую систему применяли в течение 2021 года.
- В концерн обращались компании как из Украины, так и из Соединенных Штатов Америки, Китая, Австрии.