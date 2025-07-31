Россия нанесла комбинированный удар по Киеву в ночь на 31 июля. В результате вражеской атаки погибла полицейская Лилия Степанчук.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.

Смотрите также На Днепропетровщине попрощались с беременной Дианой Кошик, которая погибла из-за удара по родильному дому

Что известно о гибели полицейской в Киеве?

Выгивский рассказал, что в результате ракетного удара в Святошинском районе Киева в ночь на 31 июля погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук.

Она работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона № 1 полка № 2 (по обслуживанию левого берега) управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. В ряды полиции девушка присоединилась в 2017 году.

Лилия Степанчук / Фото Нацполиции

Родные и близкие Лилии до последней минуты надеялись на чудо, которого, к сожалению, так и не произошло. Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов. Также под руинами может находиться ее родители, его поиски все еще продолжаются.

"Всегда искренняя, доброжелательная и преданная своему делу - такой запомнит Лилию Степанчук вся полицейская семья. Она была светлым человеком, которая искренне служила украинскому народу, защищала людей и оставалась верной Присяге до последнего вздоха. Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе, от вражеской ракеты...", – говорится в сообщении.