Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации на двух участках фронта. Он также прокомментировал видео, как украинские военные ликвидировали 2 вражеских БМП на месте ранее уничтоженной техники.
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Лимано-Купянское направление
За минувшие сутки украинские военные отбили больше 20 атак россиян: 14 на Купянском, 6 на Лиманском. Боевые действия происходили вблизи населенных пунктов Синьковка, Стельмаховка и Серебрянское лесничество.
Российские войска нанесли 9 авиационных ударов, используя весь имеющийся арсенал самолетов, истребительной и бомбардировочной авиации, вертолетов огневой поддержки. Также оккупанты осуществили 365 артиллерийских обстрелов по украинским позициям.
16 декабря была благоприятная погода, поэтому противник применил 31 дрон-камикаде. Россияне продолжают увеличивать количество использования БПЛА. Вражеские пилоты научились управлять беспилотниками и ресурса у них достаточно.
Вчера был плодотворный день для уменьшения российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. 315 военнослужащих оккупационной армии было уничтожено,
– подчеркнул Фитьо.
Кроме того, украинским воинам удалось ликвидировать 56 единиц вражеской техники, среди которых 7 танков и 8 боевых бронированных машин.
Эволюция человека обошла россиян
На странице Сухопутных войск можно просмотреть феерическое уничтожение 2 российских БМП 14 отдельной механизированной бригадой имени князя Романа Великого.
На видео видно, что оккупанты проезжают возле ранее уничтоженной техники и на том же месте их снова ликвидируют.
Эволюция человека, видимо, территорию России обошла стороной. Потому что любой здоровый человек, имеющий логику и видящий 4 уничтоженных единицы своей техники, должен как-то понимать, какие-то мысли настраивать. Однако мы видим, что им это нравится. Нам также нравится, как все горит и пылает,
– подчеркнул Фитьо.
Следует понимать, что население России примерно в четыре раза превышает население Украины. Мы воюем с хорошо вооруженной армией, быстро обучающейся на поле боя и не считающейся с человеческими потерями, что подтверждают многочисленные видеоролики.
Бахмутское направление
Фитьо отметил, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 12 российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Россияне нанесли 5 авиационных ударов и использовали 45 дронов-камикадзе.
Наше командование принимает все необходимые меры – радиоэлектронную борьбу, чтобы обезвреживать вражеские дроны-камикадзе. На этом направлении есть определенные успехи,
– заметил Владимир Фитьо.
Российские захватчики совершили 564 артиллерийские обстрелы. В то же время ВСУ ликвидировали 234 оккупантов и уничтожили 45 единиц вражеской техники: одну БМП, одну ББМ, одну боевую машину десанта, один ЗРК "Бук" и шесть артиллерийских систем разного калибра.
Ситуация на фронте: главное
- На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российское войско в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
- В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.
- На Херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам вражеской армии.