"Кто контролирует высоты, тот контролирует логистику": на Лиманском направлении тяжелые бои за важные

Россияне активно штурмуют Лиманское направление. Они пытаются продвинуться в районе нескольких населенных пунктов.

Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что вблизи села Новое есть важные высоты. Кто контролирует эти позиции – контролирует и логистику на этом направлении на десятки километров.

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Именно поэтому враг стремится захватить эти высоты.

Если говорить о более широких планах, то россияне хотят продвинуться на юг Оскольского водохранилища – в район сел Рубцы и Лозовое. На севере им это уже удалось – возле Кругляковки. Так они пытаются перерезать пути снабжения нашей бригады и соседних подразделений,

– объяснил Денисюк.

По его словам, враг хочет создать угрозу для Лимана и Боровой. Но ВСУ делают все, чтобы этого не допустить. Ежедневно уничтожают как можно больше вражеских сил, чтобы заставить российское командование изменить свои планы.

Впрочем, россияне не прекращают попыток прорыва. Каждый день фиксируются новые штурмы. За минувшие сутки на позиции бригады было 12 атак. Первые начались утром, а бои продолжались до поздней ночи.

Лиманское направление сейчас одно из главных для врага. Мы ежедневно видим до 250 оккупантов, которые участвуют в штурмах,

– сказал Денисюк.

По его словам, это малые группы пехоты, которые рассредоточиваются и атакуют с разных сторон одновременно. Они знают: когда такие группы действуют в разных местах, нам труднее эффективно применять артиллерию, дроны и минометы.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите по карте

Россияне придерживаются тактики массированных атак небольшими штурмовыми группами. Их поддерживают многочисленные дроны – как FPV, так и дроны со сбросами.