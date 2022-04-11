Лина Костенко не предлагала переименовывать станции метро в Киеве

На днях ряд изданий, а также пользователи соцсетей начали активно распространять информацию о том, что 92-летняя украинская поэтесса Лина Костенко предложила переименовать сразу 5 станций метро.

В конце концов, эта информация оказалась фейком. Его опровергли специалисты информационной кампании Института развития региональной прессы "По ту сторону новостей", которая направлена ​​на противодействие дезинформации и информационным вбросам.

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Что известно о фейке

Ряд СМИ опубликовали новость, якобы "известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко предложила новые варианты названий для станций киевского метро, ​​связанных с Россией, Беларусью или советским союзом".

Все они ссылались на страницу Лины Костенко с более чем 800 тысячами подписчиков. Однако это не ее настоящая страница. К слову, администраторы неофициальной страницы этого и не скрывают.

Неофициальная страница ценителей и поклонников, посвященная творчеству гениальной поэтессы,

– говорится в описании страницы.

Также следует напомнить, что Костенко живет непубличной жизнью и очень редко выходит в люди или делает какие-либо заявления. И каждое ее появление становится настоящей сенсацией всеукраинского уровня.

Что было на самом деле

Начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский предложил переименовать пять станций киевского метро. Новые названия еще не выбрали, это должна сделать профильная комиссия по наименованиям совместно с общественностью. Те названия, которые приписывают украинской писательнице Лине Костенко – действительно предложили пользователи фейсбука под сообщением Брагинского.

Под его сообщением развернулась ожесточенная дискуссия, люди предлагают десятки разных вариантов. Среди них и были озвучены некоторые из тех, кто приписывает украинской поэтессе.