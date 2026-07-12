Об этом глава Офиса Президента сообщил 12 июля.

Буданов вспомнил о поступках Грэма

По словам Кирилла Буданова, Соединенные Штаты потеряли одного из своих лучших сыновей. Линдси Грэм был на стороне Украины и выступал за оказание ей военной помощи. Также он призывал ужесточить санкции против России.

Его поддержка не ограничивалась заявлениями. Он неоднократно приезжал в Украину и встречался с нашими военными и руководством государства, лично видел последствия российской агрессии и делал все, чтобы голос Украины был услышан в Вашингтоне,

– добавил глава ОП.

Известно, что сенатор накануне смерти в очередной раз побывал в Киеве. Так он подтвердил свою неизменную поддержку Украины. "Память о друзьях измеряется не словами, а поступками. Линдси Грэм был другом Украины именно своими поступками", – написал Буданов.

Он также выразил соболезнования американскому народу и коллегам Грэма, а также добавил, что имел честь быть знакомым с сенатором.

Напомним, вечером 11 июля Линдси Грэм скончался после короткой и внезапной болезни. Ему был 71 год. По данным СМИ, медики прибыли по вызову из-за "остановки сердца", провели сенатору сердечно-легочную реанимацию и доставили его в Университетскую больницу Джорджа Вашингтона. Спасти политика не удалось.