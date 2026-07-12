"Америка и мир лишились решительного лидера": Зеленский отреагировал на смерть Линдси Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с кончиной американского сенатора Линдси Грэма. Глава государства подчеркнул, что политик был одним из самых преданных друзей Украины и последовательно поддерживал борьбу против российской агрессии.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Что написал президент о смерти американского сенатора Грэма?

По словам главы государства, Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее. Зеленский подчеркнул, что за годы полномасштабной войны сенатор десять раз посещал Украину и поддерживал украинцев в самые сложные моменты.

Президент также отметил, что поддерживал с Линдси Грэмом постоянный диалог, а только в течение последней недели они встречались дважды.

Зеленский подчеркнул, что американский сенатор активно работал над укреплением двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в США. В последнее время он также продвигал инициативы по усилению санкций против России и приближению справедливого мира.

Отдельно президент поблагодарил Линдси Грэма за его уважение к украинскому народу и защитникам Украины.

Америка и мир потеряли решительного лидера,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он выразил соболезнования семье сенатора и всем, кто имел честь работать вместе с ним. В Украине Грэм награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени и орденом князя Ярослава Мудрого III степени за поддержку страны в сложные времена.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года из-за внезапной кратковременной болезни. По данным NBC News, в его дом вызвали медиков из-за остановки сердца. Грэм был одним из самых активных сторонников Украины в Сенате США, поддерживал ужесточение санкций против России и в день смерти находился с визитом в Украину.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора, назвав его "настоящим американским патриотом" и одним из величайших сенаторов, которых он знал. По словам Трампа, Грэм "всегда работал", а его смерть является большой потерей.