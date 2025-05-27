В Харькове линии "101" и "103" временно не работали. Около половины первого часа ночи стало известно о возобновлении работы этих линий экстренных служб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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В Харькове не работали линии "101" и "103"

Поздно вечером 26 мая Олег Синегубов сообщил, что в Харькове временно не работают линии "101" и "103".

Глава ОВА предоставил дополнительные номера для связи с экстренными службами. Так, он опубликовал контактные номера для вызова спасателей или бригады экстренной медицинской помощи.

Контактные номера для вызова бригады экстренной медицинской помощи:

Viber, Telegram, WhatsApp

(050)040-09-34

(050)040-05-21

(095)040-04-47

(067)540-13-52

(067)543-13-10

(093)288-23-58

Или звонить по этим номерам:

(050)040-03-76

(073)027-01-12

(050)113-90-01

(050)113-90-02

Для людей с недостатками слуха и речи – (098)044-81-03

Контактные номера для вызова спасателей:

112

(093)621-77-98

(050)286-81-01

Около половины 1 часа ночи 27 мая стало известно, что в Харькове линии "101", "103" и "104" возобновили свою работу и работают в штатном режиме. Об этом сообщили Общественному в городском ситуационном центре.