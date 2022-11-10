Не остановит ВСУ: в Генштабе объяснили, что будут делать с "линией Вагнера" на Донбассе
Источник:Генштаб ВСУ
В Вооруженных силах Украины высказались по поводу фортификационных сооружений оккупантов в Донецкой области, так называемых "линий Вагнера", которые якобы должны остановить ВСУ.
"Подойдем – преодолеем"
По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова, "треугольники" Пригожина не станут препятствием в освобождении Донецкой области.
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Инженерные заграждения преследуют цель остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия,
– отметил Алексей Громов.
Генерал объяснил, что благодаря международным партнерам у ВСУ есть средства преодоления минно-взрывных ограждений.
В настоящее время ход постройки так называемой "линии Вагнера" защитники тщательно изучают и рассматривают пути ее преодоления.
"Могу вам уверенно сказать: подойдем – преодолеем", – подчеркнул Громов.
Что известно о "Линии Вагнера"
- С октября этого года на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины российские военные формирования "Группа Вагнера" начали возводить системы противотанковых оборонных сооружений.
- Инженерно-фортификационные заграждения создаются, чтобы остановить наступление украинских войск.
- По внешнему виду – это обычные цементные треугольники.
- Впрочем, российские оккупанты настолько боятся ВСУ, что начали устанавливать такие защитные сооружения и в Белгородской области.
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