"Підійдемо – подолаємо"
За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова, "трикутники" Пригожина не стануть перешкодою у звільненні Донеччини.
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Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії,
– зазначив Олексій Громов.
Генерал пояснив, що завдяки міжнародним партнерам у ЗСУ є засоби подолання мінно-вибухових загороджень.
Наразі хід побудови так званої "лінії Вагнера" захисники ретельно вивчають і розглядають шляхи її подолання.
"Можу вам впевнено сказати: підійдемо – подолаємо", – наголосив Громов.
Що відомо про "Лінії Вагнера"
- З жовтня цього року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України російські військові формування "Група Вагнера" почали зводити системи протитанкових оборонних споруд.
- Інженерно-фортифікаційні загородження створюються, аби зупинити наступ українських військ.
- На вигляд – це звичайні цементні трикутники.
- Втім, російські окупанти настільки бояться ЗСУ, що почали встановлювати такі захисні споруди й у Бєлгородській області.
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