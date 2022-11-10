"Підійдемо – подолаємо"

За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова, "трикутники" Пригожина не стануть перешкодою у звільненні Донеччини.

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Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії,

– зазначив Олексій Громов.

Генерал пояснив, що завдяки міжнародним партнерам у ЗСУ є засоби подолання мінно-вибухових загороджень.

Наразі хід побудови так званої "лінії Вагнера" захисники ретельно вивчають і розглядають шляхи її подолання.

"Можу вам впевнено сказати: підійдемо – подолаємо", – наголосив Громов.

Що відомо про "Лінії Вагнера"

З жовтня цього року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України російські військові формування "Група Вагнера" почали зводити системи протитанкових оборонних споруд.

Інженерно-фортифікаційні загородження створюються, аби зупинити наступ українських військ.

На вигляд – це звичайні цементні трикутники.

Втім, російські окупанти настільки бояться ЗСУ, що почали встановлювати такі захисні споруди й у Бєлгородській області.

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