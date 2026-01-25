Россия пытается создать "буферные зоны" вдоль границы: обзор линии фронта от ISW
- Россия пытается создать "буферные зоны" вдоль границы с Украиной, активизируя наступательные действия на нескольких направлениях, включая Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области.
- Российские войска используют дроны и артиллерию для давления на прифронтовые города, но не зафиксировано подтвержденных продвижений на Харьковском направлении и на других участках фронта.
Российские войска активизировали наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Они пытаются создать так называемые "буферные зоны" вдоль международной границы с Украиной, а также продвинуться вглубь Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.
Аналитики ISW отмечают, что стратегическая цель России остается неизменной – расширение контроля над регионами Украины и давление на прифронтовые города с помощью артиллерии и дронов. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.
Смотрите также Подтягивает туда резервы, – Братчук раскрыл, где на Запорожье враг наращивает активность
Как изменилась ситуация на фронте?
На севере Сумской области и в Курской области в России оккупанты продолжают наступление, одновременно уменьшая количество наземных штурмов и наращивая интенсивность ударов дронами и артиллерией. По данным украинских военных, враг применяет массированные обстрелы для прикрытия формирования штурмовых групп, однако ВСУ оперативно обнаруживают эти скопления и наносят удары, превращая их в "зоны уничтожения".
На Харьковском направлении враг стремится оттеснить украинские силы от границы с Белгородской областью и выйти на артиллерийскую дальность до Харькова. Несмотря на интенсивные атаки вблизи Волчанска, Старицы, Прилипки и других населенных пунктов, подтвержденных продвижений россиян не зафиксировано. Заявление Минобороны России о якобы захвате Старицы аналитики назвали неподтвержденным.
Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW
На Купянском направлении россияне атаковали город и его окрестности, но не смогли продвинуться. Украинская сторона сообщила, что Купянск зачищен, а остатки вражеских подразделений сосредоточены лишь в нескольких кварталах. В то же время оккупанты пытаются создавать иллюзию контроля, в частности сбрасывая флаги с помощью дронов.
В Донецкой области зафиксировано локальные продвижения России вблизи Славянска и Константиновки. Российские силы все больше полагаются на тактику малых штурмовых групп, поддержанных FPV-дронами, для поражения логистики и ротаций ВСУ. Украинские военные отмечают, что дроновые "зоны риска" существенно расширились.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска также продолжают ограниченные наступательные действия без подтвержденных территориальных изменений.
Что говорят украинские военные об обороне?
Линия фронта в Донецкой области остается максимально нестабильной из-за постоянных попыток оккупантов продвигаться. В частности российские войска пытаются небольшими группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда. Однако, как отмечает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны продолжают сдерживать врага.
В 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде рассказали, что российские войска накапливают резервы в районе Северска и Серебрянского леса, планируя наступление на Дроновку. Украинские военные наносят врагу значительные потери и убытки. Так, уничтожили девять артиллерийских средств противника, включая буксируемые пушки Д-30 и самоходную установку 2С3 "Акация".
В эфире 24 Канала командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что на определенных участках фронта российская армия прибегает к механизированным штурмам, привлекая технику. Однако в целом действует в рамках старой тактики, используя для атак малые пехотные группы.