Линия фронта проходит уже внутри Херсонской области, – Вилкул о ситуации в Кривом Роге

Кривой Рог приходит в себя после обстрелов, которые оккупанты нанесли в ночь с 18 на 19 апреля. После того, как ВСУ по разным направлениям отбросили врага на 40 – 60 километров от города, линия фронта проходит уже внутри Херсонской области.

Об этом рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире марафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Ситуация в Криворожском районе 19 апреля

Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины отбили врага подальше от города, оккупанты наносят по Криворожскому району удары из систем залпового огня, причем палят не только из "Градов", но и "Ураганов" и других установок.

Враг продолжает обстреливать территорию Криворожского района. До города их огонь не долетает. Такое впечатление, что они сознательно не бьют по объектам инфраструктуры, а просто по селам.

– рассказал Вилкул.

Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что такие удары оккупанты наносят для того, чтобы терроризировать мирное население и запугать людей. Таким образом, они стремятся посеять панику.

По словам Вилкула, сегодня оккупанты обстреляли, в частности, Зеленодольскую общину. К счастью, этой ночью никаких жертв в результате вражеского огня в Криворожском районе не было. Из обстрелянной общины ранее была произведена эвакуация населения.

Вместе с тем в минувший день, 18 апреля, в результате вражеского обстрела одного из сел района "Смерчем" погиб 59-летний мужчина, подвязывавший на своем участке виноград.

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