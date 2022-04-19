Про це розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

До теми Вночі окупанти масово обстріляли з реактивних систем і артилерії Криворізький район

Ситуація у Криворізькому районі 19 квітня

Попри те, що Збройні Сили України відбили ворога подалі від міста, окупанти завдають по Криворізькому району ударів із систем залпового вогню, при чому гатять не лише з "Градів", але й "Ураганів" та інших установок.

Ворог продовжує обстрілювати територію Криворізького району. До самого міста їхній вогонь не долітає. Таке враження, що вони свідомо не б'ють по об'єктах інфраструктури, а просто по селах,

– розповів Вілкул.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що таких ударів окупанти завдають для того, щоб тероризувати мирне населення та залякати людей. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку.

За словами Вілкула, сьогодні окупанти обстріляли, зокрема, Зеленодольську громаду. На щастя, цієї ночі жодної жертви унаслідок ворожого вогню у Криворізькому районі не було. З обстріляної громади раніше була здійснена евакуація населення.

Разом з тим минулого дня, 18 квітня, унаслідок ворожого обстрілу одного з сіл району "Смерчем" загинув 59-річний чоловік, який підв'язував на своїй ділянці виноград.

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