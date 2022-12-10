Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Российские оккупанты возле Сватового Луганской области построили практически непрерывную линию обороны протяженностью 60 километров.

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Кроме противотанковых пирамид из цемента, поставленных вагнеровцами, российские оккупанты перерыли поля в Луганской и Донецкой областях. Как сообщил Сазонов, россияне "зарываются" в землю и обустраивают бетонные перекрытия.

"Это все достаточно мощно. Любой окоп или бетонное укрепление – это трудности для нас, ведь это хорошее место для обороны (для врага – 24 канал)", – отметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что разбирать это будет очень долго и сложно.

Как будут действовать ВСУ на Востоке Украины

Однако, несмотря на попытки россиян таким образом остановить наступательные действия украинских военных, им это вряд ли удастся.

Никто не говорит о том, что мы пойдем "в лоб". Мы можем обойти. Также мы можем перерезать логистические цепочки, как это было в Херсонской области, где также было 3 линии обороны,

– отметил Сазонов.

По его словам, очень мощные укрепления были и в Херсоне. Однако когда ВСУ разбити логистику оккупантов, то они, оставаясь без поставки боекомплекта, провизии, техники и ремонта, ушли сами.

"Ведь держать оборону можно, однако без связи с тылом, без поставки боеприпасов автомат быстро превращается в палку, а артиллерия – в ненужное железо", – сказал политолог.

Кирилл Сазонов рассказал о том, как будут действовать ВСУ на Востоке Украины: смотрите видео

Почему на Донбассе труднее разбить логистические пути россиян

Военнослужащий ВСУ отметил, что разбить логистику оккупантов на Луганском и Донецком направлении будет сложнее, чем на Юге Украины.

Сейчас оккупанты переправляют все на Восток из России по железной дороге. Тем более, что пока под контролем россиян находятся Дебальцево и Иловайск – мощные узловые станции. В этом плане им проще, чем в Херсоне,

– рассказал Сазонов.

Он добавил, что все это временно, ведь украинская артиллерия хорошо стреляет.

"Жест доброй воли" в Запорожской области

В частности, российские захватчики уже почувствовали работу украинских артиллеристов на Запорожском направлении. Как сообщил Сазонов, оккупанты недавно совершили "жест доброй воли" в населенных пунктах Пологи и Инженерное Запорожской области.

Они просто собрались и ушли, потому что наша артиллерия доставала там их склады, места базирования и пути снабжения. ВСУ рубили логистику россиян очень жестко. И они поняли, что им лучше уйти,

– сказал военнослужащий.

Он добавил, что в соцсетях и закрытых пабликах выжившие в Херсоне россияне, а также те, кто был в Новой Каховке и на Запорожском направлении, с ужасом делятся подробностями о работе украинских артиллеристов, летчиков и операторов ракетных систем.

Ситуация на фронте: главное