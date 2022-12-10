Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Российские оккупанты возле Сватового Луганской области построили практически непрерывную линию обороны протяженностью 60 километров.
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Кроме противотанковых пирамид из цемента, поставленных вагнеровцами, российские оккупанты перерыли поля в Луганской и Донецкой областях. Как сообщил Сазонов, россияне "зарываются" в землю и обустраивают бетонные перекрытия.
"Это все достаточно мощно. Любой окоп или бетонное укрепление – это трудности для нас, ведь это хорошее место для обороны (для врага – 24 канал)", – отметил военнослужащий ВСУ.
Он добавил, что разбирать это будет очень долго и сложно.
Как будут действовать ВСУ на Востоке Украины
Однако, несмотря на попытки россиян таким образом остановить наступательные действия украинских военных, им это вряд ли удастся.
Никто не говорит о том, что мы пойдем "в лоб". Мы можем обойти. Также мы можем перерезать логистические цепочки, как это было в Херсонской области, где также было 3 линии обороны,
– отметил Сазонов.
По его словам, очень мощные укрепления были и в Херсоне. Однако когда ВСУ разбити логистику оккупантов, то они, оставаясь без поставки боекомплекта, провизии, техники и ремонта, ушли сами.
"Ведь держать оборону можно, однако без связи с тылом, без поставки боеприпасов автомат быстро превращается в палку, а артиллерия – в ненужное железо", – сказал политолог.
Кирилл Сазонов рассказал о том, как будут действовать ВСУ на Востоке Украины: смотрите видео
Почему на Донбассе труднее разбить логистические пути россиян
Военнослужащий ВСУ отметил, что разбить логистику оккупантов на Луганском и Донецком направлении будет сложнее, чем на Юге Украины.
Сейчас оккупанты переправляют все на Восток из России по железной дороге. Тем более, что пока под контролем россиян находятся Дебальцево и Иловайск – мощные узловые станции. В этом плане им проще, чем в Херсоне,
– рассказал Сазонов.
Он добавил, что все это временно, ведь украинская артиллерия хорошо стреляет.
"Жест доброй воли" в Запорожской области
В частности, российские захватчики уже почувствовали работу украинских артиллеристов на Запорожском направлении. Как сообщил Сазонов, оккупанты недавно совершили "жест доброй воли" в населенных пунктах Пологи и Инженерное Запорожской области.
Они просто собрались и ушли, потому что наша артиллерия доставала там их склады, места базирования и пути снабжения. ВСУ рубили логистику россиян очень жестко. И они поняли, что им лучше уйти,
– сказал военнослужащий.
Он добавил, что в соцсетях и закрытых пабликах выжившие в Херсоне россияне, а также те, кто был в Новой Каховке и на Запорожском направлении, с ужасом делятся подробностями о работе украинских артиллеристов, летчиков и операторов ракетных систем.
Ситуация на фронте: главное
- Российские захватчики пытаются удержать оккупированные территории и захватить новые. За последние сутки они шли в атаку около 13 населённых пунктов. Все атаки врага были на Донбассе. Однако ВСУ успешно отбросили россиян на их позиции.
- Украинские военные продолжают титанически защищать родную землю от врага. Сложные бои сейчас продолжаются вблизи Бахмута и в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в Бахмут.
- Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, к Новому году украинцев ожидают хорошие новости. По словам Гайдая, наши военные находятся в нескольких километрах от Кременной.