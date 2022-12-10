Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Російські окупанти біля Сватового Луганської області збудували практично безперервну лінію оборони завдовжки 60 кілометрів.

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Окрім протитанкових пірамід з цементу, які поставили вагнерівці, російські окупанти перерили поля на Луганщині та Донеччині. Як повідомив Сазонов, росіяни "зариваються" в землю та облаштовують бетонні перекриття.

"Це все достатньо потужно. Будь-який окоп чи бетонне укріплення – це труднощі для нас, адже це гарне місце для оборони (для ворога – 24 канал)", – зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що розбирати все це буде дуже довго і складно.

Як діятимуть ЗСУ на Сході України

Однак попри намагання росіян таким чином зупинити наступальні дії українських військових, їм це навряд чи вдасться.

Ніхто не каже про те, що ми підемо "в лоб". Ми можемо обійти. Також ми можемо перерізати логістичні ланцюжки, як це було в Херсонській області, де також було 3 лінії оборони,

– зазначив Сазонов.

За його словами, дуже потужні укріплення були й в самому Херсоні. Однак коли ЗСУ розбили логістику окупантів, то вони, залишаючись без постачання боєкомплекту, провізії, техніки та ремонту, пішли самі.

"Адже тримати оборону можна, однак без зв'язку з тилом, без постачання боєприпасів автомат швидко перетворюється на палицю, а артилерія – у непотрібне залізяччя", – сказав політолог.

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Чому на Донбасі важче розбити логістичні шляхи росіян

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що розбити логістику окупантів на Луганському та Донецькому напрямку буде складніше, ніж на Півдні України.

Зараз окупанти переправляють все на Схід з Росії залізницею. Тим паче поки що під контролем росіян перебувають Дебальцеве та Іловайськ – потужні вузлові станції. У цьому плані їм простіше, ніж в Херсоні,

– розповів Сазонов.

Він додав, що це все тимчасово, адже українська артилерія добре стріляє.

"Жест доброї волі" у Запорізькій області

Зокрема, російські загарбники вже відчули на собі роботу українських артилеристів на Запорізькому напрямку. Як повідомив Сазонов, окупанти нещодавно здійснили "жест доброї волі" у населених пунктах Пологи та Інженерне Запорізької області.

Вони просто зібралися і пішли, тому що наша артилерія діставала там їхні склади, місця базування і шляхи постачання. ЗСУ рубали логістику росіян дуже жорстко. І вони зрозуміли, що їм краще піти,

– сказав військовослужбовець.

Він додав, що у соцмережах та закритих пабліках росіяни, які вижили в Херсоні, були у Новій Каховці та на Запорізькому напрямку, з жахом діляться подробицями про роботу українських артилеристів, льотчиків та операторів ракетних систем.

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