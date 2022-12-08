Розвідка Британії повідомляє, що Росія завершила облаштування майже безперервної системи траншів завдовжки Сватове на Луганщині та російським кордоном. Лінія оборони окупантів завдовжки 60 кілометрів.

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Що відомо про оборону окупантів на Луганщині

За даними британської розвідки, уздовж російської лінії оборони в районі Сватового дислоковані підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

У розвідці додали, що ці підрозділи зазнали тяжких втрат під час втечі з Харківської області у вересні 2022 року. Тож, ймовірно, частково їх посилили мобілізованими резервістами. При цьому її чисельність залишається значно нижчою від заявленої (заявлена чисельність – понад 25 000 осіб).

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