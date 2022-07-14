Лину Костенко наградили высшей наградой Франции – Орденом Почетного легиона

Украинская писательница Лина Костенко получила высшую награду во Франции – Орден Почетного легиона.

С поздравительными словами к Лине Костенко обратился мэр Виталий Кличко и другие участники торжественного мероприятия, организованного посольством Франции в Украине.

К теме Лина Костенко не предлагала переименовывать станции метро в Киеве

Для меня Лина Васильевна – олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, никогда не ломавшийся под времена и обстоятельства, не изменявший своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляет украинцев бороться за свободу и никогда не опускать рук,

– сказал Виталий Кличко.



Торжественная церемония вручения ордена / Фото телеграм Виталия Кличко

Рыцарский орден, который получила Лина Костенко, отметил Кличко, она посвятила нашим воинам.

Мэр также процитировал творчество писательницы и подчеркнул, что оно актуально, как никогда.

"Нет времени на поражение. И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны победить!"

Справка. Орден Почетного легиона – самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги (самая высокая награда за гражданские заслуги).

Среди украинцев этого знака отличия, в частности, были удостоены президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, украинский философ Мирослав Попович, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко и другие.

Гениальность Лины Костенко неоценима

Лина Костенко – автор более 15 поэтических сборников ("Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта"), романа "Записки українського самашедшого".

В советские времена активно участвовала в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.

В последние годы Лина Костенко не появляется не публике.

Больше об этом – творчество Лины Костенко в формате интервью: смотреть видео