Надеемся на своевременные решения, – "Хартия" об ответе на угрозы Путина по Харьковщине

Враг, вероятно, впервые атаковал Харьковщину ФАБ-3000 М54 с модулем наведения по зданию. Украинские защитники из бригады "Хартия" отметили, что в ответ на такие действия должны приниматься своевременные решения.

Как пишут в сети, враг атаковал здание больницы в Липцах. Оккупанты в сети также опубликовали кадры с циничным ударом.

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Почему оккупанты наносят авиаудары по Липцам

На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои, интенсивность которых очень высока. Так, враг не прекращает атаковать в районе населенного пункта Липцы, ведь это – ворота в Харьков. Как объясняют в бригаде "Хартия", с этого места оккупанты могли бы атаковать окрестности Харькова из артиллерии.

Сейчас населенный пункт Липцы обороняют защитники 13-й бригады НГУ "Хартия". Видео, которое опубликовали россияне в сети, зафиксировало удар в районе их зоны ответственности. Кроме авиаударов, враг также использует и другую тактику – постоянные атаки малыми группами пехоты, которые наступают под поддержкой дронов, авиации и артиллерии.

Колонны бронетехники не идут на прорыв, но враг активно бьет бомбами, снарядами, дроны "Ланцет" пытаются выбивать нашу артиллерию и ПВО,

– объяснили в "Хартии".

Впрочем, украинские защитники продолжают давать отпор врагу. Бойцы уничтожают личный состав, технику, а мотивированные пехотинцы ВСУ имеют преимущество в ближних боях с россиянами. Однако оккупанты не учитывают потери, ведь Владимир Путин на днях выступил с новыми угрозами. Так, российский президент заявил, что оккупанты "не позволят выбить свои войска с плацдарма, который они захватили под Харьковом".

Фактически, российское руководство признало свою заинтересованность в боях на этом участке фронта, а потому – продолжит атаковать. Только в течение месяца россияне сбросили более 400 управляемых авиабомб. Сейчас в бригаде "Хартия" надеются, что в ответ на угрозы Путина и постоянное давление у Липцов будут своевременные решения командования.