Як пишуть в мережі, ворог атакував будівлю лікарні в Липцях. Окупанти в мережі також опублікували кадри з цинічним ударом.

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Чому окупанти завдають авіаударів по Липцях

На Харківщині тривають запеклі бої, інтенсивність яких дуже висока. Так, ворог не припиняє атакувати в районі населеного пункту Липці, адже це – ворота у Харків. Як пояснюють в бригаді "Хартія", з цього місця окупанти могли б атакувати околиці Харкова з артилерії.

Наразі населений пункт Липці обороняють захисники 13-ї бригади НГУ "Хартія". Відео, яке опублікували росіяни в мережі, зафіксувало удар в районі їхньої зони відповідальності. Окрім авіаударів, ворог також використовує й іншу тактику – постійні атаки малими групами піхоти, які наступають під підтримкою дронів, авіації та артилерії.

Колони бронетехніки не йдуть на прорив, але ворог активно б'є бомбами, снарядами, дрони "Ланцет" намагаються вибивати нашу артилерію та ППО,

– пояснили в "Хартії".

Втім, українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. Бійці нищать особовий склад, техніку, а вмотивовані піхотинці ЗСУ мають перевагу у ближніх боях з росіянами. Однак окупанти не зважають на втрати, адже Владімір Путін днями виступив з новими погрозами. Так, російський президент заявив, що окупанти "не дозволять вибити свої війська з плацдарму, який вони захопили під Харковом".

Фактично, російське керівництво визнало свою зацікавленість у боях на цій ділянці фронту, а тому – продовжить атакувати. Лише протягом місяця росіяни скинули понад 400 керованих авіабомб. Нині в бригаді "Хартія" сподіваються, що у відповідь на погрози Путіна й постійний тиск біля Липців будуть вчасні рішення командування.

Довідка. В Повітряних силах не підтвердили, але й не спростували використання ворогом ФАБ-3000 М54 на Харківщині. Ілля Євлаш наголосив, що треба дослідити місця удару, щоб підтвердити застосування бомби.