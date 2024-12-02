Операцию готовили полгода: как бойцы ГУР планировали зачистку более 400 гектаров леса под Липцами

В октябре 2024 года спецназовцы ГУР провели уникальную операцию и зачистили территорию леса в Харьковской области. К ее проведению защитники готовились в течение 6 месяцев – с мая по октябрь.

Эта зачистка сыграла важную роль на поле боя, ведь враг отказался от планов прорываться в Харьков. Об этом рассказали участники операции, говорится в материале 24 Канала.

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Как спецназовцы ГУР освобождали территории на Харьковщине

В мае 2024 года оккупанты начали наступать в Харьковской области. Главной целью российских захватчиков было захватить как можно больше территорий, чтобы иметь возможность обстреливать Харьков из артиллерии.

Украинские военные героически приняли бой и сломали вражеские планы. Российская армия не смогла достичь значительных продвижений, а впоследствии – начала терять захваченные территории. Так, 16 октября стало известно о проведении спецоперации, во время которой удалось нанести врагу значительные потери и зачистить более 400 гектаров леса под Липцами Харьковской области.

Главное управление разведки понимало планы врага, поэтому спланировало операцию, которая бы помешала оккупантам продвигаться. Хотя об операции стало известно в октябре, однако ее планирование продолжалось в течение полугода. С мая по октябрь 2024 года разведчики изучали российские позиции, собирали информацию о логистике и командных пунктах противника. Впоследствии некоторые подразделения ГУР начали подготовку к тому, чтобы российская армия оказалась в максимально некомфортных для себя условиях. Только после этого началась зачистка более 400 гектаров леса.

Боец "Иностранного легиона" Мюрей рассказал, что перед началом операции состоялась стандартная тренировка по развертыванию сил "на земле". Он подчеркнул, что в условиях войны ситуация меняется чуть ли не каждую минуту, а на поле боя могут возникнуть проблемы. Впрочем, спецназовцы готовились к различным сценариям.

Поэтому мы привели ребят в общую готовность к бою, а в зоне операции начали привлекать бойцов в ролях, не требующих непосредственного участия в штурмовых действиях. Чтобы они с минимальным риском для себя изучили местность и поняли все риски, с которыми столкнутся,

– поделился Мюрей.

Ранее стало известно, что оккупанты снова начали массированное наступление на Харьковщине. Впрочем, украинские защитники нанесли противнику существенные потери и уничтожили много единиц техники.