Липецк подвергся массированной атаке: горит энергообъект, продолжается детонация на аэродроме

В российском Липецке ночь на 9 августа выдалась не спокойной. Там заявляют об атаке с применением беспилотников.

Отмечается о детонации на аэродроме, пожар на энергообоъекте. Также известно, что остановлено движение общественного транспорта, без света остались более 600 жителей. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах со ссылкой на губернатора области, информирует 24 Канал.

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Подробности атаки беспилотников на Липецк