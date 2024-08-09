Липецк подвергся массированной атаке: горит энергообъект, продолжается детонация на аэродроме
9 августа 2024, 06:15Читати новину українською
В российском Липецке ночь на 9 августа выдалась не спокойной. Там заявляют об атаке с применением беспилотников.
Отмечается о детонации на аэродроме, пожар на энергообоъекте. Также известно, что остановлено движение общественного транспорта, без света остались более 600 жителей. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах со ссылкой на губернатора области, информирует 24 Канал.
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Подробности атаки беспилотников на Липецк