На аэродроме под Липецком продолжаются пожары после взрывов: появились спутниковые снимки

После ночных взрывов на военном аэродроме под Липецком, что в России, продолжаются пожары. Собственно, об этом свидетельствуют спутниковые изображения.

Соответствующие снимки телеграмм-канал "Крымский ветер" опубликовал утром 9 августа.

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После взрывов на аэродроме под российским Липецком продолжается пожар

В телеграм-канале со ссылкой на спутниковые снимки пишут о сильном пожаре на складе боеприпасов на аэродроме в Липецке.

На опубликованных кадрах видно, что на аэродроме до сих пор бушуют пожары.

На картах на месте пожара обозначен бомбосклад. В мониторинговой группе добавляют, что это объясняет мощную детонацию, которая продолжается.

На аэродроме под Липецком продолжаются пожары после взрывов / Фото из телеграм-канала "Крымский мост"

В "Радио Свобода" отметили, что пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, которые отслеживают вспышку на поверхности Земли.

Согласно этим данным, под украинским ударом оказался Липецкий авиацентр – структурное подразделение ВКС России, который осуществляет переучивание летного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов.



Атака на военный аэродром в Липецке подтверждается данными спутника NASA / Фото обнародовано изданием "Радио Свобода"

Там указали, что российские источники утверждают, что все самолеты на аэродроме удалось спасти. На видео очевидцев видны повторяющиеся взрывы, и слышны звуки вторичной детонации, возможно, речь идет об ударе по складу боеприпасов.