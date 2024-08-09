Відповідні знімки телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував зранку 9 серпня.

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Після вибухів на аеродромі під російським Липецьком продовжується пожежа

В телеграм-каналі з посиланням на супутникові знімки пишуть про сильну пожежу на складі боєприпасів на аеродромі в Липецьку.

На опублікованих кадрах видно, що на аеродромі досі вирують пожежі.

На картах на місці пожежі позначено бомбосклад. В моніторинговій групі додають, що це пояснює потужну детонацію, яка продовжується.

На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів / Фото з телеграм-каналу "Кримський міст"

В "Радіо Свобода" зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA FIRMS, які відстежують спалах на поверхні Землі.

Відповідно до цих даних, під українським ударом опинився Липецький авіацентр – структурний підрозділ вкс Росії, який здійснює переучування льотного та інженерно-технічного складу стройових частин, а також розробку та впровадження методик бойового застосування авіаційних комплексів.



Атака на військовий аеродром у Липецьку підтверджується даними супутника NASA / Фото оприлюднене виданням "Радіо Свобода"

Там вказали, що російські джерела стверджують, що всі літаки на аеродромі вдалося врятувати. На відео очевидців видно вибухи, що повторюються, і чути звуки вторинної детонації, можливо, йдеться про удар по складу боєприпасів.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ розповіли деталі про те, як Сили оборони України успішно уразили російський військовий аеродром у Липецьку. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.