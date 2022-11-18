Петицию о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ рассмотрит Зеленский

Петиция о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде набрала необходимое количество подписей. Всего за 2 дня ее подписали более 28 тысяч человек.

Опубликовали петицию на сайте ОП 16 ноября. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Важно Верховный Суд окончательно запретил ОПЗЖ

В петиции говорится, что представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей.

После 24 февраля депутаты от этой партии либо бежали за границу, либо никак не помогали Украине. Более того, среди них есть главные коллаборанты и предатели.

ОПЗЖ запретили

Окончательно партию ОПЗЖ запретили в Украине 15 сентября. Соответствующее решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины. Политсила подавала на апелляцию, однако ее отклонили. Обжаловать решение уже нельзя.

Напомним, что фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила свое существование 12 мая 2022 года. До этого пророссийские нардепы создали группу "Платформа за жизнь и мир".

В Раде зарегистрировали постановление, чтобы досрочно прекратить полномочия всех нардепов от ОПЗЖ.

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