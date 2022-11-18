Опублікували петицію на сайті ОП 16 листопада. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Важливо Верховний Суд остаточно заборонив ОПЗЖ

У петиції мовиться, що представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували "русский мир", неодноразово відвідували Москву і зустрічалися з представниками російської влади.

Після 24 лютого депутати від цієї партії або втекли за кордон або ніяк не виявляли не допомагали Україні. Ба більше, серед них є головні колаборанти та зрадники.

ОПЗЖ заборонили

Остаточно партію ОПЗЖ заборонили в Україні 15 вересня. Відповідне рішення схвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України. Політсила подавала на апеляцію, однак її відхилили. Оскаржити рішення вже не можна.

Нагадаємо, що фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування 12 травня 2022 року. Перед тим проросійські нардепи створили групу "Платформа за життя та мир".

У Раді зареєстрували постанову про те, щоб достроково припинити повноваження всіх нардепів від ОПЗЖ.

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