Во время выездного заседания генеральный прокурор Ирина Венедикова отметила, что Харьков является лидером по количеству ДТП. Поэтому вопрос усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения является актуальным.

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Какие изменения предлагает Комитет

Комитет предлагает рассмотреть Раде сразу 4 проекта, которые предусматривают ужесточение наказания за ДТП.

Согласно первому законопроекту, за ДТП, которое повлекло гибель человека, предлагают наказывать тюремным заключением сроком от 5 до 8 лет, вместо от 3 до 8. Если из-за аварии погибло несколько человек, то наказание с 5 до 10 лет могут увеличить до 8 – 12 лет. Эти изменения инициировала внефракционный нардеп Юлия Светличная.

Статью о нарушении ПДД предлагают дополнить еще двумя частями, которые касаются ДТП, случившихся из-за превышения установленной скорости в населенных пунктах. Авторам этого законопроекта стали "слуги" Михаил Дирдан и Галина Михайлюк.

Какие наказания предусматривает законопроект

за превышение скорости в населенных пунктах, которое повлекло травмы средней тяжести , виновнику аварии предлагают назначать наказание до 5 лет заключения с запретом управлять транспортировать транспортными средствами на 3 года;

, виновнику аварии предлагают назначать наказание до 5 лет заключения с запретом управлять транспортировать транспортными средствами на 3 года; такое же нарушение, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель , предлагают наказывать тюремным заключением от 8 до 12 лет с запретом управлять транспортом сроком от 5 до 7 лет;

, предлагают наказывать тюремным заключением от 8 до 12 лет с запретом управлять транспортом сроком от 5 до 7 лет; за превышение установленной разрешенной скорости в населенных пунктах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что повлекло травмы средней тяжести, предлагают наказывать на 7 лет с запретом управлять транспортом на такой же срок. Если же следствием таких нарушений стали тяжелые повреждения или смерть, то предлагают наказание в виде 8 – 15 лет заключения с запретом управлять транспортом до 10 лет.

20 лет запрета на управление

В третьем законопроекте нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас и внефракционная Юлия Светличная предлагают внести поправки в закон об очищении власти и добавить как возможное наказание в виде запрета управлять транспортным средством сроком до 20 лет.

Кроме того, народные депутаты предлагают также ряд изменений в статью о нарушении правил дорожного движения:

за совершение ДТП, в результате которого погибли несколько человек предлагают наказывать заключением сроком от 6 до 12 лет с лишением права управлять транспортом от 6 до 15 лет. В случае совершения повторного преступления – от 8 до 12 лет заключения и 20 лет запрета на вождение;

предлагают наказывать заключением сроком от 6 до 12 лет с лишением права управлять транспортом от 6 до 15 лет. В случае совершения – от 8 до 12 лет заключения и 20 лет запрета на вождение; если водитель на момент совершения смертельной аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием лекарственных средств, которые снижают скорость реакции, то в таком случае предлагают назначать наказание в виде от 8 до 10 лет заключением с лишением права на вождение от 10 до 15 лет;

или под воздействием лекарственных средств, которые снижают скорость реакции, то в таком случае предлагают назначать наказание в виде от 8 до 10 лет заключением с лишением права на вождение от 10 до 15 лет; если при тех же обстоятельствах в ДТП погибли несколько человек, то наказание предлагается назначать в виде от 8 до 12 лет заключения и запретом на вождение сроком от 15 до 20 лет. В случае совершения такого преступления повторно, заключение может быть сроком от 12 до 15 лет заключения с запретом на управление транспортными средствами до 20 лет.

для тех, кто допустил к управлению транспортным средством человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также предлагают ввести уголовную ответственность

В четвертом законопроекте Юлия Свиличная инициировала поправки, которые предусматривают возможность пожизненного лишения права на управления транспортными средствами в закон об очищении власти и статью административного кодекса о лишении специального права.

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