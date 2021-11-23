Під час виїзного засідання генерельна прокурорка Ірина Венедікова зазначила, що Харків є лідером за кількість ДТП. Через те питання посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху є актуальним.

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Які зміни пропонує комітет

Комітет пропонує розглянути Раді одразу 4 проєкти, які передбачають посилення покарання за ДТП.

Згідно з першим законопроєктом, за ДТП, яке спричинило загибель людини, пропонують карати ув'язненням терміном від 5 до 8 років, замість від 3 до 8. Якщо через аварію загинуло кілька людей, то покарання з 5 до 10 років можуть збільшити до 8 – 12 років. Ці зміни ініціювала позафракційна нардепка Юлія Світлична.

Статтю про порушення ПДР пропонують доповнити ще двома частинами, які стосуються ДТП, які трапилися через перевищення встановленої швидкості в населених пунктах. Авторам цього законопроєкту стали "слуги" Михайло Дирдан та Галина Михайлюк.

Які покарання передбачає законопроєкт

за перевищення швидкості в населених пунктах, яке спричинило травми середньої важкості винуватецю аварії пропонують призначати покарання до 5 років ув'язнення з забороною керувати транспортувати транспортними засобами на 3 роки;

таке ж порушення, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження чи загибель , пропонують карати ув'язненням від 8 до 12 років з забороною керувати транспортом терміном від 5 до 7 років;

, пропонують карати ув'язненням від 8 до 12 років з забороною керувати транспортом терміном від 5 до 7 років; за перевищення встановленої дозволеної швидкості в населених пунктах у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що спричинило травми середньої важкості, пропонують карати на 7 років з забороною керувати транспортом на такий же термін . Якщо ж наслідком таких порушень стали тяжкі ушкодження чи смерть, то пропонують покарання у вигляді 8 – 15 років ув'язнення з забороною керувати транспортом до 10 років.

20 років заборони на керування

У третьому законопроєкті нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас та позафракційна Юлія Світлична пропонують внести поправки до закону про очищення влади та додати як можливе покарання у вигляді заборони керувати транспортним засобом терміном до 20 років.

Крім того, народні депутати пропонують також низку змін до статті про порушення правил дорожнього руху:

за вчинення ДТП унаслідок якого загинули кілька людей пропонують карати ув'язненням терміном від 6 до 12 років з позбавленням права керувати транспортом від 6 до 15 років. У випадку вчинення повторного злочину – від 8 до 12 років ув'язнення та 20 років заборони на кермування;

пропонують карати ув'язненням терміном від 6 до 12 років з позбавленням права керувати транспортом від 6 до 15 років. У випадку вчинення – від 8 до 12 років ув'язнення та 20 років заборони на кермування; якщо водій на момент вчинення смертельної аварії був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських засобів, які знижують швидкість реакції, то в такому випадку пропонують призначати покарання у вигляді від 8 до 10 років ув'язненням з позбавленням права на кермування від 10 до 15 років;

або під впливом лікарських засобів, які знижують швидкість реакції, то в такому випадку пропонують призначати покарання у вигляді від 8 до 10 років ув'язненням з позбавленням права на кермування від 10 до 15 років; якщо за тих же обставин у ДТП загинули декілька людей, то покарання пропонують призначати у вигляді від 8 до 12 років ув'язнення та забороною на водіння терміном від 15 до 20 років. У випадку вчинення такого злочину повторно, ув'язнення може бути терміном від 12 до 15 років ув'язнення з забороною на керування транспортними засобами до 20 років.

для тих, хто допустив до керування транспортним засобом людину в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння також пропонують ввести кримінальну відповідальність

У четвертому законопроєкті Юлія Свілична ініціювала поправки які передбачають можливість довічного позбавлення права на керування транспортними засобами в закон про очищення влади та статтю адміністративного кодексу про позбавлення спеціального права.

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