Рада проголосовала за законопроект о лишении предателей госнаград

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за ряд важных законопроектов. В частности, парламент поддержал лишение государственных наград за популяризацию или пропаганду России.

За соответствующий проект закона проголосовали в первом чтении. Его ждет доработка и голосование во втором чтении.

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Лишение государственных наград

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410, касающийся лишения государственных наград предателей Украины. Поддержали такое решение 341 народный избранник.

Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК – лишение государственных наград, и определяются преступления, за которые это может иметь место. В УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо государственных наград,

– пояснил нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что в случае принятия лишить госнарод могут в по решению СНБО.

Законопроект о лишении наград предателей / Ярослав Железняк

К слову, также в этот день Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ. Этот законопроект дает основу для ликвидации УПЦ МП в Украине. За это во втором чтении выступили 265 депутатов.