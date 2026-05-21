"Они охотятся и убивают гражданских на улицах": Мельник призвал лишить Россию членства в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал пересмотреть статус России в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что война сопровождается резким ростом жертв.

По его словам, "первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время". Об этом рассказывает корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке.

Какое заявление сделал Мельник?

Во время дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданских в вооруженных конфликтах Андрей Мельник заявил, что действующая роль России в органе требует пересмотра из-за ее действий в Украине. Он отметил существенное ухудшение ситуации с безопасностью гражданских лиц.

"По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в период с января по апрель 2026 года количество жертв среди гражданских возросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 93% – по сравнению с 2024 годом", – отметил он.

Отдельно Мельник описал тактику атак российских войск против гражданской инфраструктуры.

Российские операторы дронов намеренно охотятся и убивают гражданских на улицах, атакуя обычных людей, машины скорой помощи, а также гуманитарный транспорт,

– сказал он.

Украинский постпред также обратил внимание на ситуацию на временно оккупированных территориях. Он заявил о практике незаконных задержаний, пыток и исчезновений, которые, по его словам, стали элементом оккупационной политики.

Мельник вспомнил и о массовой депортации украинских детей.

"Более 20 тысяч украинских детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией", – подчеркнул он, добавив, что значительная часть из них подвергается индоктринации и попыткам изменения идентичности.

Подытоживая выступление, дипломат подчеркнул необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права. Ведь "юридические обязательства по защите гражданского населения будут оставаться декларативными, если военные преступления не будут иметь последствий". Он призвал государства-члены ООН рассмотреть реальные механизмы для изменения статуса России в Совете Безопасности.

Небензи жаловался в ООН на атаку по Москве: как ответил Мельник?

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник резко ответил российскому дипломату Василию Небензи во время заседания Совета Безопасности. Комментируя жалобы относительно атак на Москву, он заявил, что Россия чувствует последствия собственной агрессии.

Мельник отметил, что украинские силы наносят удары исключительно по военным объектам. По его словам, это является "бумерангом", который возвращается в ответ на развязанную Кремлем войну.

Дипломат подчеркнул, что Украина не атакует гражданскую инфраструктуру и придерживается международных правил ведения войны. Он также призвал государства-члены ООН усилить санкционное давление на Москву.

Отдельно Мельник отметил необходимость перекрыть поставки компонентов, которые используются Россией для производства вооружения. Заседание Совета Безопасности было созвано после очередных массированных российских ударов по украинским городам.