Лисичанск – под украинским контролем: оборона города мощная

Россияне продолжают штурмовать Луганскую область. Враг бросает большие силы, чтобы выйти на административные границы области.

Безумное наступление российских кафиров на Луганщину продолжается. Наши героические защитники и защитницы держат оборону и делают все, чтобы не дать врагу продвинуться дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Лимане погиб подполковник Димаев и еще 40 кадыровцев

Лисичанск держит оборону

Как сообщил Сергей Гайдай, российским оккупантам удалось прорваться в Северодонецк, активные бои не утихают. Сейчас враг контролирует 80% города, но нашим героям удалось провести удачные контратаки и взять в плен 6 россиян.

Кроме того, рашисты не прекращают обстрелы и бомбардировки абсолютно всех подконтрольных Украине населенных пунктов. Нет ни одного города или села, куда бы ни прилетали вражеские снаряды.

Что касается Лисичанска, то город находится под контролем Украины и готов к обороне.

Лисичанск рядом с Северодонецком, но расположен на высоте. То есть это позиции, из которых будет удобно обстреливать противника. Именно поэтому он будет интересен врагу. Но город готов к обороне и встрече кафиров,

– сказал Гайдай.

Также он подчеркнул, что, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в области, наши герои постоянно доставляют грузы в разные общины и проводят эвакуацию мирных жителей каждый раз, как только выпадает возможность.

Новости с фронта: коротко о главном

Россияне начали проводить ядерные учения. В частности, кафиры будут проводить испытания стратегических комплексов "Ярс". Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что на эту игру ядерными мышцами можно не обращать ни малейшего внимания – рашисты не решатся применить это оружие в войне против Украины.

Минобороны России пыталось солгать об "успехах" в войне против Украины. Они сняли пропагандистский ролик, ложность которого обнаружили сами же российские СМИ.

Россияне начали стягивать свою технику к границе с Украиной в Брянской области. Наступать они не собираются – рашисты начали бояться наступления ВСУ .

Смотрите также – у Кремля началась истерика из-за нового оружия, которое США предоставят Украине