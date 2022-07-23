Испуганные россияне пытаются скрыть "хлопок" в помещении суда в оккупированном Лисичанске

У врага начались значительные проблемы. Дело в том, что Украина очень точно бьет по складам и скоплению техники россиян на оккупированных территориях.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона рассказал об очередной атаке на россиян. Произошла она во временно оккупированном Лисичанске, информирует 24 канал.

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Враг все хочет скрыть

Гайдай сообщал, что ВСУ ударили по так называемому штабу оккупантов, который они разместили в здании суда. Там у них как раз было совещание. Поэтому наши воины одним махом ликвидировали около полусотни оккупантов.

По словам главы ОВА, теперь в оккупированном Лисичанске испуганные россияне пытаются скрыть "хлопок" в здании суда.

Территорию они оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео места "хлопка" не попало в сеть. Так наседали, что около 50 оккупантам присвоен номер "200",

– сказал Гайдай.

Он заверил, что те, кто пока жив – находятся в панике. Кроме того, до сих пор продолжаются бои на окраинах области. Луганская область продолжает держать оборону.

Потери врага в войне против Украины

На 23 июля 2022 года потери россиян достигли 39 240 ликвидированных оккупантов. Теряет россия также и много техники. Считать точное количество не могут, потому что интенсивность боевых действий очень высока.

А 21 июля ВСУ, среди прочих ударов по врагу, атаковали также Чернобаевку. Также в одном месте нанесли удар по базе, где было большое скопление войск врага. И такие "фейерверки" теперь ВСУ устраивают каждый день.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснял, что российская армия понесла значительные потери на войне в Украине. К сожалению, пока они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупанта остаются.

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