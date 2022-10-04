Об этом в рамках проекта СВОИ для 24 канала рассказала Валентина Ходус из Лисичанска. Она находилась в городе во время начала войны в 2014 году, впоследствии стала волонтером.
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Валентина находилась в Лисичанске и во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Россияне запугивали ее из-за проукраинской позиции.
Угрозы активистам
По словам женщины, до 24 февраля даже жители Лисичанска с проукраинской позицией боялись озвучить ее. Активистам присылали угрозы, поэтому некоторые решили молчать.
"По моему мнению, в большинстве Лисичанск – проукраинский город. Однако люди напуганы. Мы прошли военные действия и оккупацию 8 лет назад. И народ увидел, что ситуация меняется буквально за час", – отметила она.
Что делали россияне
В доме женщины выломали дверь и вынесли все ценные вещи. Из дома все вынесли. Это то, что я знаю точно. И весь дом расписали заглавными буквами Z.
Это кто-то не поленился. Да, они знали, что это мой дом, потому что были "добрые" соседи, активные сепаратисты в городе. Поэтому мой дом им сразу показали,
– рассказала Валентина.
Она отметила, что определенный период в ее доме кто жил. Однако женщина отмечает, что настроена оптимистично и после победы над россиянами будет все отстраивать.
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Оккупация Лисичанска: коротко
- Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения разрушали дома людей, инфраструктуру, мосты в Лисичанске.
- Враг бросил все силы, чтобы захватить город. Он наносил многочисленные авиаудары.
- Вооруженные Силы Украины 2 июля 2022 оставили позиции в Лисичанске, чтобы сохранить жизнь личного состава.
- Россияне планировали сделать в Лисичанске "котел", однако защитники избежали этого. Они сдерживали врага и максимально оттягивали его силы.
- В сентябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что хоть Лисичанск пока не под контролем Украины, но защитники действительно зашли в город и работают над деоккупацией.