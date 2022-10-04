Об этом в рамках проекта СВОИ для 24 канала рассказала Валентина Ходус из Лисичанска. Она находилась в городе во время начала войны в 2014 году, впоследствии стала волонтером.

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Валентина находилась в Лисичанске и во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Россияне запугивали ее из-за проукраинской позиции.

Угрозы активистам

По словам женщины, до 24 февраля даже жители Лисичанска с проукраинской позицией боялись озвучить ее. Активистам присылали угрозы, поэтому некоторые решили молчать.

"По моему мнению, в большинстве Лисичанск – проукраинский город. Однако люди напуганы. Мы прошли военные действия и оккупацию 8 лет назад. И народ увидел, что ситуация меняется буквально за час", – отметила она.

Что делали россияне

В доме женщины выломали дверь и вынесли все ценные вещи. Из дома все вынесли. Это то, что я знаю точно. И весь дом расписали заглавными буквами Z.

Это кто-то не поленился. Да, они знали, что это мой дом, потому что были "добрые" соседи, активные сепаратисты в городе. Поэтому мой дом им сразу показали,

– рассказала Валентина.

Она отметила, что определенный период в ее доме кто жил. Однако женщина отмечает, что настроена оптимистично и после победы над россиянами будет все отстраивать.

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Оккупация Лисичанска: коротко