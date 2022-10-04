Про це у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу розповіла Валентина Ходус з Лисичанська. Вона перебувала у місті під час початку війни у 2014 році, згодом стала волонтеркою.
До теми ЗСУ сказали їхати, бо ми заважали вже, – Валентина з Лисичанська про евакуацію і помсту росіян
Валентина перебувала у Лисичанську й під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росіяни залякували її через проукраїнську позицію.
Погрози активістам
За словами жінки, перед 24 лютого навіть мешканці Лисичанська з проукраїнською позицією боялися озвучити її. Активістам надсилали погрози, тому дехто вирішив мовчати.
"Однак, на мою думку, в більшості Лисичанськ – проукраїнське місто. Проте люди налякані. Ми пройшли військові дії й окупацію 8 років тому. І народ побачив, що ситуація змінюється буквально за години", – зазначила вона.
Що робили росіяни
У будинку жінки виламали двері та винесли всі цінні речі. Весь дім роз – зламані двері. З хати все винесли. Це те, що я знаю напевне. І весь дім розписали великими буквами Z.
Це хтось не полінився. Так, вони знали, що це моя хата, бо були "добрі" сусіди, активні сепаратисти в місті. Тому мій дім їм одразу показали, – розповіла Валентина.
Вона зазначила, що певний період в її домі хтось жив. Проте жінка наголошує, що налаштована оптимістично й після перемоги над росіянами все відбудовуватиме.
Зверніть увагу – історія кримчанина, який втікав від війни: дивіться відео
Окупація Лисичанська: коротко
- Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення руйнували домівки людей, інфраструктуру, мости у Лисичанську.
- Ворог кинув всі сили, щоб захопити місто. Він завдавав численних авіаударів.
- Збройні Сили України 2 липня 2022 року залишили позиції в Лисичанську, щоб зберегти життя особового складу.
- Росіяни планували зробити у Лисичанську "котел", проте захисники уникнули цього. Натомість вони стримували ворога й максимально відтягували його сили.
- У вересні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що хоч Лисичанськ поки не під контролем України, але захисники справді зайшли до міста та працюють над деокупацією