Про це у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу розповіла Валентина Ходус з Лисичанська. Вона перебувала у місті під час початку війни у 2014 році, згодом стала волонтеркою.

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Валентина перебувала у Лисичанську й під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росіяни залякували її через проукраїнську позицію.

Погрози активістам

За словами жінки, перед 24 лютого навіть мешканці Лисичанська з проукраїнською позицією боялися озвучити її. Активістам надсилали погрози, тому дехто вирішив мовчати.

"Однак, на мою думку, в більшості Лисичанськ – проукраїнське місто. Проте люди налякані. Ми пройшли військові дії й окупацію 8 років тому. І народ побачив, що ситуація змінюється буквально за години", – зазначила вона.

Що робили росіяни

У будинку жінки виламали двері та винесли всі цінні речі. Весь дім роз – зламані двері. З хати все винесли. Це те, що я знаю напевне. І весь дім розписали великими буквами Z.

Це хтось не полінився. Так, вони знали, що це моя хата, бо були "добрі" сусіди, активні сепаратисти в місті. Тому мій дім їм одразу показали, – розповіла Валентина.

Вона зазначила, що певний період в її домі хтось жив. Проте жінка наголошує, що налаштована оптимістично й після перемоги над росіянами все відбудовуватиме.

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Окупація Лисичанська: коротко