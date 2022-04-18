В Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции: 6 сотрудников в госпитале

В Лисичанске на Луганщине были новые обстрелы. Там обстреляли здание патрульной полиции.

Российские оккупанты обстреляли город артиллерией 17 апреля в 20:40. Об этом сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай.

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Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы,

– сообщил Гайдай.

Напомним, что Луганщина является одним из самых горячих регионов. Россияне обстреливают область массово.

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