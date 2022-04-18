Російські окупанти обстріляли місто артилерією 17 квітня о 20:40. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

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Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано,

– повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що Луганщина є одним із найбільш гарячих регіонів. Росіяни обстрілюють область масово.

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