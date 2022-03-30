В Лисичанске россияне уничтожили детский сад

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают объекты инфраструктуры в украинских городах. В Лисичанске в результате обстрела был разрушен детский сад.

Лисичанск оказался под обстрелом оккупантов. Утром 30 марта российские захватчики обстреляли окрестности города. Тогда были нанесены значительные разрушения жилым многоэтажным домам. Под завалы попали люди, которые в тот момент еще спали. Один человек погиб.

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Днем они нанесли удар и по другим районам. Под обстрел попал и детский сад, который всего за год до этого отремонтировали. Есть ли под завалами люди – пока неизвестно.

Учитывая значительное количество обстрелов, спасатели не успевают тушить пожары и разбирать завалы.

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