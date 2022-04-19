В Лисичанске во время обысков бросили гранату в полицейских: один погиб

Полицейские в Лисичанске пытались изъять у мужчины гранату. Тот бросил ее в правоохранителей.

После этого мужчина выхватил служебный автомат. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кстати У врага десятки потерь, ночью отразили наступление оккупантов, – Гайдай о ситуации на Донбассе

Есть жертва и раненые

Инцидент произошел 18 апреля. Смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.

Еще двое полицейских пострадали. У первого есть множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.

По словам Гайдая, теперь ищут злоумышленника, который бросил гранату. Вскоре его задержат.

Важно – Атаки на Луганщине отбили, – Гайдай о боях на Донбассе: