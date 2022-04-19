Після цього чоловік вихопив службовий автомат. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До речі У ворога десятки втрат, вночі відбили наступ окупантів, – Гайдай про ситуацію на Донбасі
Є жертва та поранені
Інцидент стався 18 квітня. Смертельного поранення зазнав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції.
Ще двоє поліцейських постраждали. У першого є множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.
За словами Гайдая, тепер шукають зловмисника, який кинув гранату. Невдовзі його затримають.
Важливо – Атаки на Луганщині відбили, – Гайдай про бої на Донбасі: