В Лисичанске женщина, которую не успели эвакуировать, родила мальчика
Источник:телеграм Луганской ОВА
С Луганщины успели отправить 28 будущих мам в безопасные регионы Украины. Однако одну из беременных женщин не успели эвакуировать до родов. Так, в Лисичанске появился новый крохотный житель.
Мальчик – единственный новый житель Луганщины. Вес малыша – 2 килограмма 850 граммов и появился он на прошлой неделе в родильном стационаре Лисичанской городской больницы.
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Еще несколько беременных женщин перевезли из Северодонецка
Еще троих беременных женщин было опасно транспортировать на большие расстояния. Так что будущих мам перевезли из Северодонецка в Кременскую многопрофильную больницу.
Из 28 беременных, которых эвакуировали из Луганщины, стали мамами двое – в роддомах Кропивницкого и Лимана.
До сих пор остается более 20 беременных в больнице в Кременной
На учете в Кременской многопрофильной больнице остается еще 21 беременная женщина. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Узнайте больше в видео об эвакуации из Луганской области: