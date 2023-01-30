В Литве собирают 5 миллионов евро на радары для ПВО Украины

Запад, в частности, Литва, продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. В стране объявили масштабный сбор на покупку не менее 5 радаров для системы противовоздушной обороны нашего государства.

С начала полномасштабного вторжения Литва демонстрирует непоколебимую поддержку нашего государства. Из последних важных жестов – Вильнюс давил на Запад по поводу предоставления Украине танков Leopard. В то же время, солидарны с Вооруженными Силами также обычные граждане Литвы, ведь они объявили важный сбор пожертвований на покупку вооружения.

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5 радаров за 5 миллионов

Об этой инициативе сообщил известный литовский журналист, писатель и режиссер Андрюс Тапанис. Он акцентировал на том, что литовцы снова сплотились ради поддержки Украины.

Четыре крупнейших организации объединились, чтобы приобрести израильские современные радары, чтобы помочь защитить украинское небо,

– написал он.

В то же время, он отметил, что рассчитывает собрать не менее 5 миллионов евро для того, чтобы купить 5 таких радаров.

Обратите внимание! Вы также можете присоединиться к этой инициативе или призвать это сделать родных и близких в Европе. Можно это сделать через

PayPal или банковский перевод на сайте по ссылке PayPal: mes@stipruskartu

Известно, что с помощью израильских радаров, наши воины смогут осуществлять наблюдение за воздушным пространством вокруг стратегически важных объектов. Скажем, электростанций и водонапорных башен.

Также заметим, что этот сбор объявило Литовское национальное радио и телевидение (LRT) вместе со следующими компаниями:

Blue/Yellow;

Laisves TV;

1K fondas;

Stiprūs карты.

Запущенные Россией ракеты и беспилотники несут смертельную угрозу украинским защитникам и мирным жителям. Эти радары будут в значительной мере способствовать защите от российских смертоносцев,

– констатировал основатель организации Blue/Yellow Йонас Охманас.

Летом Литва отправила в Украину "Байрактор"

К этой теме напомним, что в июле 2022 года литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник "Байрактар" для Вооруженных Сил. К этой инициативе присоединились десятки тысяч человек, что в очередной раз показало, что Литва солидарна с нашим государством и народом.