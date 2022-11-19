Литовцы собрали 250 тысяч на второй морской беспилотник для Украины: название ироничное

Литовцы собрали 250 тысяч долларов уже на второй морской дрон для Украины. И начали сбор на третий беспилотник. Названия всех – очень меткие.

Об этом сообщает литовский журналист и общественный активист Андрюс Тапинас.

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Ранее литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов. Беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше всего голосов во время голосования.

Литовцы горят. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием "Yes to peace" или "PEACE Да",

– рассказал он.

Тапинас добавил, что третий дрон, на который собрали уже 40 тысяч долларов, будет называться "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Что нужно знать о первом в мире морском флоте дронов

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявили о начале сбора средств "на первый в мире украинский флот морских дронов", который будет осуществлять фандрайзинговая платформа United24.

По словам Федорова, Киев ставит целью собрать средства на 100 морских дронов украинского производства. Один такой аппарат стоит 10 миллионов гривен.

16 ноября, в United24 сообщили, что уже удалось собрать необходимые средства на 25 морских дронов.

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