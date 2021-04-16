Российского посла Алексея Исакова в пятницу, 16 апреля, вызвали в МИД Литвы. Причиной стало возмущение страны из-за действий России возле границ с Украиной.

Литва не согласна с внешней политикой России. Кроме того, беспокойство литовской стороны вызывает систематическое нарушение прав человека в России. Заметьте Экономика России слишком зависима от ЕС, – евродепутат заговорил о новых санкциях против Кремля Какие действия России беспокоят Литву Расположение российских войск возле границ с Украиной и в аннексированном Крыму.

Попытка отравить российского оппозиционера Алексея Навального, а также его незаконное заключение.

Агрессивная и вредная деятельность России на международной арене. В частности, кибератаки и вмешательства в выборы в США. Что в Литве говорят об обострении на Донбассе Министр иностранных дел страны Линас Линкявичус заявил, что Украина нуждается в вооруженной поддержке. По словам политика, "веские аргументы на земле и в море – единственный понятный для Кремля язык".

Президент Литвы Гитанас Науседа 7 апреля заявил, что из-за мобилизации российских войск на границе с Украиной Литва будет добиваться от ЕС новых санкций против России.

Кроме того, Науседа заявил, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей. Президент Литвы о Путине: смотрите видео