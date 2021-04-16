Російського посла Олексія Ісакова у п'ятницю, 16 квітня, викликали у МЗС Литви. Причиною стало обурення країни через дії Росії біля кордонів з Україною.

Литва не погоджується із зовнішньою політикою Росії. Окрім того, занепокоєння литовської сторони викликає систематичне порушення прав людини у Росії. Зауважте Економіка Росії дуже залежна від ЄС, – євродепутат заговорив про нові санкції проти Кремля Які дії Росії турбують Литву Розташування російських військ поблизу кордонів з Україною та в анексованому Криму.

Спроба отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, а також його незаконне ув'язнення.

Агресивна та шкідлива діяльність Росії на міжнародній арені. Зокрема, кібератаки та втручання у вибори у США. Що у Литві кажуть про загострення на Донбасі Міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус заявив, що Україна потребує збройної підтримки. За словами політика, "вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова".

Президент Литви Ґітанас Науседа 7 квітня заявив, що через мобілізацію російських військ на кордоні з Україною Литва домагатиметься від ЄС нових санкцій проти Росії.

Окрім того, Науседа заявив, що російського президента Володимира Путіна можна назвати вбивцею. Президент Литви про Путіна: дивіться відео