У литовському МЗС відчитали російського посла за війська Росії на кордоні з Україною
Російського посла Олексія Ісакова у п'ятницю, 16 квітня, викликали у МЗС Литви. Причиною стало обурення країни через дії Росії біля кордонів з Україною.
Джерело:МЗС Литви
Литва не погоджується із зовнішньою політикою Росії. Окрім того, занепокоєння литовської сторони викликає систематичне порушення прав людини у Росії.
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Які дії Росії турбують Литву
- Розташування російських військ поблизу кордонів з Україною та в анексованому Криму.
- Спроба отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, а також його незаконне ув'язнення.
- Агресивна та шкідлива діяльність Росії на міжнародній арені. Зокрема, кібератаки та втручання у вибори у США.
Що у Литві кажуть про загострення на Донбасі
- Міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус заявив, що Україна потребує збройної підтримки. За словами політика, "вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова".
- Президент Литви Ґітанас Науседа 7 квітня заявив, що через мобілізацію російських військ на кордоні з Україною Литва домагатиметься від ЄС нових санкцій проти Росії.
- Окрім того, Науседа заявив, що російського президента Володимира Путіна можна назвати вбивцею.
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