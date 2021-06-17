Литва хочет соорудить на границе с Беларусью забор за 15 миллионов евро

Литовское МВД рассматривает возможность возведения ограждения на границе с Беларусью. Все из-за увеличения количества нелегальных мигрантов из этой страны.

По словам Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сейчас такое предложение тщательно анализируют. Ведь сооружение забора может обойтись в 15 миллионов евро.

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"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки ограждения", – подчеркнула литовская чиновница. Как пояснила ее пресс-секретарь Лина Лауринайтите-Григене, рассматривают различные варианты:

одиночного и двойного забора;

с колючей проволокой или с сигнализацией.

Общая протяженность литовско-белорусской границы достигает 678,8 километра, 78 из них уже охватывает специальное ограждение. Билотайте обратила внимание на то, что вдоль всего этого участка забор установить не удастся – не позволяет природный рельеф. В то же время почти 100 километров границы – это разнообразные водоемы.

Примерная смета проекта

Судя по этому, установить забор можно на участке, протяженностью 508 километров. По предварительным оценкам, 1 километр такого ограждения будет стоить до 30 тысяч евро. При этом, эта стоимость может измениться, если цены на стройматериалы будут расти.

Пресс-секретарь министерства отметила, что при расчете бюджета стоит принимать во внимание не только сооружение самого забора. Ведь нужны и такие дополнительные устройства как видеокамеры и датчики. Их установка обойдется в 130 тысяч евро на каждый километр.

. По данным литовских пограничников, в 2021 году границу со стороны Беларуси нелегально пересекли почти 400 мигрантов, преимущественно – граждане Ирака. Это уже в пять раз больше чем за весь 2020 год.