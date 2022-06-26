Литва хочет ветировать решение ЕК о неограниченном транзите товаров России через ЕС, – СМИ

Европейская комиссия готовит решение, позволяющее России ввозить подсанкционные товары через территорию ЕС. Литва выступает против такого решения.

Об этом заявил депутат в европейском парламенте от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, пока в стране празднуют национальный праздник, в Брюсселе очень остро обсуждается вопрос калининградского транзита и Россия побеждает.

Читайте также Транзит через Калининград: Науседа не собирается идти на уступки перед Россией, несмотря на угрозы

Литва выступает против разрешения импорта российских товаров

На этой неделе в ЕС прошло несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению. Большинство государств поддержали Литву. К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций,

– объяснил депутат.

После этого, по словам Ауштрявичюса, появился документ, предусматривающий ослабление санкций, его передали Литве. Но официальных заявлений от президента страны об этом документе не звучало. И такую тишину в Еврокомиссии могут воспринять как согласие на ослабление санкций. Политик отметил, что документ может быть опубликован на следующей неделе.

"Что нужно делать? Необходимо достучаться до Берлина, председательствующего Парижа и ЕК. Литва официально должна заявить о своем несогласии, и любые поправки в регламент без согласия постоянных представителей ЕС и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, безусловно, будет иметь поддержку других стран ЕС", – сказал европарламентарий.

Он добавил, что уже направил письмо коллегам-депутатам Европарламента по этому поводу в ЕК.

"Блокада Калининграда" из-за санкций ЕС: коротко

Калининград отделен от материковой части России примерно на 700 километров, это самая западная часть России. Он зажат между Балтийским морем и членами НАТО и ЕС, Польшей и Литвой.

С 17 июня против России начали действовать новые санкции, запрещающие импорт и транзит российской стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз. Поэтому эти товары не могут попасть из России в Калининград.

В России отреагировали громко – истерикой и угрозами. Но Литва ответила, что только выполняет санкции, введенные ЕС.

Стоит посмотреть – в Брюсселе думают о "пересмотре" темы транзита в Калининград: видео