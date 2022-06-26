Про це заявив депутат в європейському парламенті від Литви Пятраса Ауштрявічуса. За його словами, поки в країні святкують національне свято, у Брюсселі дуже гостро обговорюється питання калінінградського транзиту і Росія перемагає.

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Литва виступає проти дозволу імпорту російських товарів

Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції і не піддаватися російському тиску. Більшість держав підтримали Литву. На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій,

– пояснив депутат.

Після цього, за словами Ауштрявічуса, з'явився документ, який передбачає послаблення санкцій, його передали Литві. Але офіційних заяв від президента країни про цей документ не звучало. І таку тишу в Єврокомісії можуть сприйняти, як згоду на послабленням санкцій. Політик зазначив, що документ можуть опублікувати наступного тижня.

"Що потрібно робити? Необхідно достукатися до Берліна, головуючого Парижа та ЄК. Литва офіційно має заявити про свою незгоду, і будь-які поправки до регламенту без згоди постійних представників ЄС та Ради міністрів є недійсними та вимагають винесення питання на політичне обговорення. Там Литва має право вето і, безперечно, матиме підтримку інших країн ЄС" – сказав європарламентар.

Він додав, що вже надіслав лист до колег-депутатів Європарламенту з цього приводу до ЄК.

"Блокада Калінінграда" через санкції ЄС: коротко

Калінінград відокремлений від материкової частини Росії приблизно на 700 кілометрів, це найзахідніша частина Росії. Він затиснутий між Балтійським морем та членами НАТО та ЄС Польщею та Литвою.

З 17 червня проти Росії почали діяти нові санкції, які забороняють імпорт та транзит російської сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу. Через це ці товари не можуть потрапити з Росії в Калінінград.

У Росії відреагували звучно – істерикою і погрозами. Але Литва відповіла, що лише виконує санкції, які запровадив ЄС.

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